Den tidigare versionen av Alphago vann ett par uppmärksammade segrar i taktikspelet Go i våras då den besegrade världsettan Ke Ji i tre raka matcher.

Nu kommer en ännu skarpare och kraftfullare version av den här programvaran från det Londonbaserade forskningslabbet Deepmind, som är en del av Googles moderbolag Alphabet. Det skriver Wired.

Den här versionen går under namnet Alphago Zero och lanserades under onsdagen. Tillägget Zero kommer sig av att programmet inte behöver någon mänsklig kunskap från början, utan den förlitar sig till en självlärande mekanism. Wired skriver att programvaran är programmerad så att den vet när den vunnit eller förlorat en match, att den lär av sina misstag och justerar sitt spel så att det leder till segrar.

Läs mer: Efter schack och Go – nu siktar Googles AI in sig på Starcraft