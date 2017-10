Under hösten har tusentals svenskar fått hem kravbrev från Njord Law Firm med ett ultimatum. Betala 4 500 kronor inom 14 dagar eller riskera att dras inför rätta.

– Vi har skickat ut ett par tusen brev, men vi har fått rätt till uppgifter om många fler ip-adresser som vi väntar på att motta från teleoperatörerna. Så det kommer fler, säger Jeppe Brogaard Clausen som är advokat på firman.

Redan i februari stod det klart att Njord Law Firm hade siktet inställt på den svenska marknaden. Under våren har bolaget begärt ut uppgifter om vem som står bakom en stor mängd svenska ip-nummer, och ska bland annat fått ut kunduppgifter om 25 000 ip-adresser från Telia.

De har också fått domstolsbeslut som ger dem rätt att få uppgifter om abonnenter från Bredbandsbolaget, Comhem och Tele2.

Det första utskicket riktar sig till personer som ska ha fildelat filmen Cell. Antingen via torrrentsajter som The Pirate Bay eller via bittorrentbaserade streamingtjänster som Popcorn Time.

”Benaroya Pictures använder Maverickeye UG som övervakar och identifierar datatrafik, inklusive ip-adresser. Filmen kan ha setts av dig eller andra genom exempelvis Popcorn Time eller liknande hemsidor”, skriver bolaget i sitt kravbrev.

Bolaget listar både från vilken ip-adress och vid vilken tidpunkt som upphovsrättsintrånget ska ha skett. Uppgifterna om vem som står bakom abonnemanget har advokatfirman fått ut från internetleverantören med hjälp av den så kallade ipred-lagen.

”Har du eller andra personer med tillgång till den nämnda ip-adressen, exempelvis barn som bor hemma, sett eller försökt se filmen vid den angivna tidpunkten? Ärendet kan då avslutas genom att betala 4 500 SEK”, skriver Njord Law Firm i brevet.

Kommer ni att skicka kravbrev på fler filmer än Cell?

– Det kommer krav på många olika filmer, både skandinaviska filmer och från internationella filmproducenter. Det är en lång rad filmtitlar från olika producenter, säger Jeppe Brogaard Clausen.

Av de svenskar som fått kravbrevet säger Jeppe Brogaard Clausen att ”en del” betalat, men vill inte ge några siffror. Han säger däremot att de får en reaktion på "över 60 procent" av breven. Där ingår både de som betalar och de som kontaktar firman för att diskutera ärendet.