Det var på en konferens kring investeringar i framtida teknik, Future Investment Initiative, i huvudstaden Riyadh – en tillställning där Saudiarabien vill etablera sig som en investeringshubb – som avslöjandet gjordes, skriver Techcrunch, och tillägger att det kanske snarare är att se som ett pr-trick.

– Jag är väldigt hedrad och stolt över denna unika utmärkelse, sa roboten från scenen.

Men kritiken har inte låtit vänta på sig inte minst för att en kvinnorobot får medborgerliga rättigheter medan landets kvinnor fortfarande behöver förmyndare.

Saudier på Teitter använde hashtaggen #Robot_with_Saudi_nationality 30 000 gånger men den utmanades av hashtaggen #Sophia_calls_for_dropping_guardianship som användes 10 000 gånger, skriver BBC News.

Kritiker påtalade också att Saudiarabien lever på gästarbetare som inte ens kan lämna landet utan sina arbetsgivares tillåtelse.

A humanoid robot called Sophia got Saudi citizenship, while millions linger stateless. What a time to be alive. #KSA https://t.co/JVbQWIppyW

”En människoliknande robot som heter Sophia får saudisk medborgarskap medan miljoner lever i statslöshet”skriver den libanesisk-brittiske journalisten Kareem Chahayeb på Twitter.

Just feed it The Godfather movies as input. What’s the worst that could happen? https://t.co/WX4Kx45csv