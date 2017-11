En presentation av Microsofts molntjänst Azure låter kanske inte som någon skrattfest. Men tänk vad grå produktinformation kan överraska. The Next Web har uppmärksammat ett missöde som inträffade under Microsofts konferens Ignite tidigare i höst.

När en Microsoft-anställd skulle demonstrera hur det går till att migrera applikationer och data till Azure satte bolagets egen webbläsare Edge käppar i hjulet. En dryg halvtimme in i presentation, efter upprepade kraschar, tröttnade den anonyme Microsoft-anställde.

