Över en miljon gånger hann appen "Update Whatsapp" laddas ned från Play Store innan Google satte stopp. Appen upptäcktes i slutet av förra veckan och stängdes till sist ned under helgen, rapporterar Motherboard.



Appen var en välgjord kopia som använde Whatsapp logotyp för att sprida oönskad reklam via chattjänsten. Till en början såg den, tack vare lite Unicode-trixande från bedragarna, till och med ut att vara utvecklad av Whatsapp Inc.

Fake WhatsApp Update on #GooglePlay . Under the "same" dev name. Incl. a Unicode whitespace. One Million downloadshttps://t.co/qjqxd6n6HP pic.twitter.com/dmvTksqpuP — Nikolaos Chrysaidos (@virqdroid) 3 november 2017

Lyckligtvis verkar appen inte använts till att genomföra några värre attacker. Den som laddat ned den har fått en falsk Whatsapp-app som bombarderar mobilen med reklam.