Jag ligger ungefär en månad efter med mina blogginlägg, så nu är det dags att sammanfatta början av oktober. Denna vecka började med att köra tillbaka till Nashville från Memphis där jag och min flickvän Sofia hade tillbringat söndagen. Efter att vi lämnat tillbaka hyrbilen på flygplatsen och ätit en snabb middag så var det dags att dra iväg till veckans första gig. Jag hade blivit inbjuden av Tom Hurst (som spelar trummor med Tracy Lawrence) att medverka på ”Loud jamz”, ett evenemang som han arrangerar varje månad. Idén är att Tom bjuder in ett stort antal musiker som blir indelade i olika konstellationer som även tilldelas en låt. Planen är att man inte ska repa innan man står på scenen tillsammans utan att alla ska kolla in låten så pass bra att det bara är att köra. Jag skulle vara med i två olika konstellationer och skulle spela ”Wannabe in L.A” av Eagles Of Death Metal och ”So you want to be a rock & roll star” i en liveversion av Tom Petty. Det som skulle komma att göra denna kväll ännu mer speciell var det faktum att Tom Petty dog samma dag. RIP…

Själva kompositionerna och formerna var ganska enkla men däremot så innehöll båda låtarna rätt aviga gitarrsolon så jag hade fått jobba en del för att memorera dessa. ”Loud jamz” skulle denna måndagkväll äga rum på klubben The High Watt och jag och Sofia anlände klockan19.30. Jag skulle spela ungefär 45 minuter senare så det fanns lite tid att hänga, hälsa på Tom Hurst och packa upp min utrustning.

Tomt på folk, men fortfarande fyllt av historia...

Eftersom att det var ett väldigt tajt schema på scenen med en massa olika konstellationer så hade vi dock minimalt med riggningstid. När vi väl fick komma upp på scenen hade jag nog bara två, tre minuter på mig att koppla in mitt pedalbord och matcha in mina inställningar med backlinestärken. Jag hann inte ens hälsa på de jag skulle spela med innan det var dags att räkna in. Spännande! Man visste ju inte riktigt hur noga de andra ha kollat in alla detaljer och så… Första låten gick ändå helt okej, det märkliga gitarrsolot blev inte precis som på inspelningen men jag tror att viben blev ungefär densamma i alla fall. Därefter stod jag kvar på scenen medan resten av bandet byttes ut.

Efter att jag stämt gitarren mellan låtarna så fick jag inte någon signal ut till förstärkaren. NEJ, inget strul nuuu!!! Jag ruckade en snabbis på alla kablar på pedalbordet men allt verkade sitta som det ska… Jag bad Tom att ge mig min extragitarr som var i logen precis bredvid scenen, kopplade in denna och ändå så funkade det inte. Men vafan… Jag gick bort till förstärkaren och såg att min kabel var urkopplad och att sångaren i denna konstellation (som också skulle spela kompgitarr) hade kopplat in sig i denna stärk. Okej, var det bara det? Kopplade om så att det var som på den första låten och bad honom att köra på den andra stärken istället…

Ah, stress, stress, stress!

Mina guror redo!

Men nu skulle jag spela på min reservgitarr som jag inte använt på scen på över 2,5 år och egentligen bara har med mig som backup för såna här situationer. Det är inte ett instrument jag är van att spela på överhuvudtaget. Det kändes när vi väl började spela, kan jag lova. Det var inte direkt optimala förutsättningar inför detta framträdande. Märkligt gitarrspel på inspelningen som jag hade plankat, inget rep, långt ifrån bra medhörning, stress, samt ett instrument i händerna som jag inte är särskilt bekväm med. Men så är det ibland. Man lär så länge man lever liksom. Det gick väl inte superbra egentligen, tyckte jag som är självkritisk. Ändå var det flera i publiken samt andra musiker som sa att de tyckte att jag både lirat bra och hittat rätt sound. Bra det i alla fall. Både svenske basisten Victor Brodén (som jag nämnt vid flera tidigare tillfällen i bloggen) och svenske trummisen Walle Wahlgren medverkade också under kvällen. Kul med lite svenne-tema!!

Tisdag-torsdag tillbringades med att visa runt Sofia på fler platser runtom i Nashville och vi åt även en del otroligt god och otroligt onyttig mat…

Då det även var Grand Ole Opry's 92-årsjubileum rullade man fram en gigantisk fejktårta i slutet av varje konsert (man kan här se Vince Gill i framkant på scenen).

Under helgen var det dags dags för gig igen. Jag hade ju debuterat på Grand Ole Opry veckan innan, så varför inte köra några gigs till där liksom? Grand Ole Opry är alltså en av countrymusikens allra mest legendariska scener där i princip ALLA stora stått på scenen! Denna vecka skulle vi spela två korta framträdanden på fredagskvällen, en 75 minuter lång matinéshow på lördagseftermiddagen samt ytterligare två korta set på lördagskvällen. En av de som också skulle spela båda dagarna var Vince Gill; en av de allra största countrystjärnorna de senaste 35 åren och en av de som jag lyssnat riktigt mycket på de senaste åren. GRYM sångare, gitarrist OCH låtskrivare som också på senare tid gått och blivit medlem i The Eagles. Det var ju coolt bara att jag skulle få spela på Grand Ole Opry igen så pass snart efter debuten, men det skulle ju vara ytterligare en nivå på något sätt om jag skulle kunna få introducera mig för Vince Gill.

Det skulle visa sig vara ganska svårt att få ett tillfälle då det ständigt var någon annan på besök i hans loge och småpratade. Fredagskvällens båda framträdanden gick bra, men det var precis som veckan innan bara två, tre låtar vi spelade och inget soundcheck så jag såg verkligen fram emot lördagen. Då fick vi nämligen ett hyfsat soundcheck och dessutom så använde vi vanliga scenmonitorer så jag behövde inte hålla på och böka med in ears som inte skyddar mina öron tillräckligt (ni som läst tidigare blogginlägg känner igen detta)…

Ytterligare en dag på Grand Ole Opry, ytterligare en loge.

Jämfört med de tidigare väldigt korta framträdandena så kändes det sjukt kul och lyxigt att få spela en hel konsert på denna legendariska scen! Jag hade bra medhörning, var väldigt nöjd med mitt spel och en stund in på konserten introducerade Tracy mig för hela publiken. Han brukar vanligtvis presentera alla bandmedlemmar men under detta gig så var det bara mig han nämnde: ”Our newest member, from Sweden, David Henriksson on guitar!” Gåshud både då och även nu när jag skriver om detta faktiskt. En sak som jag är ovan vid men som är jäkligt mäktigt är att det är tre stora videoskärmar (en på vardera sida om sedan och en i mitten bakom trumpodiet) där de projicerar det som några kameramän filmar medan vi spelar. Så om man tittar åt sidan medan man spelar ett gitarrsolo så kan man få syn på en VÄLDIGT stor version av sig själv. Inte ”David och Goliat” i detta fall alltså, utan ”david och DAVID”, haha.

Lilla David och Stora David.

Efter denna eftermiddagskonsert så skulle jag och Sofia äta middag innan det var dags för de två kvällsseten och på väg från Grand Ole Opry så var det flera personer som stannade mig, tog i hand och berättade att de verkligen uppskattade mitt musicerande och min spelglädje. En man använde till och med sin biltuta för att påkalla min uppmärksamhet bara för att hojta att han diggade mitt spel! Kul!!

Jag och pianisten Scott.

Jag var fortfarande väldigt sugen på att försöka få en kort pratstund med Vince Gill, men under lördagen så var han dessutom kvällens värd så han var ännu mer upptagen än dagen innan. ”Jaja, kanske inte går denna gång men coolt bara att ha fått vara i samma lokaler och se honom på nära håll”, tänkte jag. Men Vince tänkte annorlunda! Efter att vi spelat klart lördagskvällens andra korta set (tredje framträdandet inklusive matinékonserten och femte totalt under helgen) så var jag på väg från scenen till vår loge. Bärandes på både gitarrcase, pedalbord och en massa kablar så blev jag rätt förstummad när Vince stod utanför sin loge och sa ”Great playing man!”, när jag kom passerande. ”Äh, vänta nu… Sa Vince Gill det där? Till MIG?”… Jag har nog aldrig blivit så star strucked. ”Shit, vad var det jag hade tänkt säga nu då?”, tänkte jag medan jag fumlade ut mina öronproppar och stoppade ner dem i byxfickan. Vår pianist Scott Joyce och Sofia stod bredvid och både noterade hur nervös jag var. Scott försökte hjälpte till genom att berättade att jag var Tracy Lawrences nya gitarrist och att jag flyttat till Nashville nyligen från Sverige.