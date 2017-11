Det råder en panikartad stämning på nätet efter att en bugg har låst ute användare från Parity Wallet, en mjukvara som används för att hantera kryptovalutan ethereum. Det skriver Engadget.

Experter räknar på att över en halv miljon ethereum för närvarande är frysta. Det betyder att åtminstone drygt 1,25 miljarder kronor för närvarande är onåbara.

Update: 500k ether locked which is $154m. Thanks @alexanderlhicks @Haaroony also independent confirmation by banteg on parity's gitter