Bussen ifråga har utvecklats av den franska startupen Navya och drivs av Keolis. Den kör i en loop på en knapp kilometer i centrala Las Vegas och erbjuder gratis skjut för upp till 11 personer.

Det här exemplet verkar bekräfta det förespråkare av självkörande bilar brukar säga: robotarna är bättre förare än vad vi är.

You can't make this one up. #LasVegas has the country's first driverless shuttle operating in real-time traffic...& it crashed on its first day of service.🤦🏻@News3LV @KyndellNews3LV https://t.co/QB2a1sd4as pic.twitter.com/NaQ3zPwAoL