Woohoo! Nya formgjutna in ear-lurar!

Efter att vi avslutat helgens andra gig på lördagskvällen sa både Tracy och flera av de andra i bandet att de tyckte att jag spelade bättre än någonsin och det var ju såklart otroligt kul att höra och dessutom ett ganska tydligt tecken på att det är viktigt att höra ordentligt vad alla håller på med.

Under helgen skulle vi spela i Bellville och Royce City (båda i Texas) och eftersom det är så långt att köra så möttes vi upp redan klockan 19 på torsdagskvällen, i vanliga åker vi inte förrän mellan klockan 22 och midnatt. ÄNTLIGEN så hade mina formgjutna in ear-lurar anlänt så jag tillbringade några timmar under kvällen med att försöka vänja mig vid passformen och att lyssna igenom lite olika typer av musik på Spotify för att få en bild av hur lurarna lät och det kändes mycket lovande. Skönt att slippa de märkliga lösningar vi hållit på med på sistone. Ni som följer bloggen vet vad jag pratar om, eller hur? På torsdagens soundcheck så var det en enormt skön känsla att använda in ear-lurarna för första gången och faktiskt kunna höra klart och tydligt både vad jag själv och de andra i bandet gjorde. Det blir liksom lite lättare att spela ihop på ett lyhört sätt då haha!