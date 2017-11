Om smarta tv-apparater och uppkopplade glödlampor har usel säkerhet är det förstås ingenting mot leksaker. Den brittiska konsumenttidningen Which? visar precis hur illa det kan vara.

De listar fyra leksaker som går att koppla upp sig mot via bluetooth utan vare sig lösenord eller verifikation. Den som vill prata med eller tjuvlyssna på ditt barn behöver bara befinna sig inom räckvidd för leksaken.

Här är leksakerna som What? varnar för. Alla finns att köpa på en rad nätbutiker, flera av dem från svenska återförsäljare.

I-Que Intelligent Robot

Den här "smarta" roboten kan spotta ur sig en rad ljudeffekter och styras via en tillhörande mobilapp. Men det krävs varken lösenord eller någon fysisk interaktion med roboten för att ta kontroll över den med via appen. Det räcker att vara inom räckvidd.

Den som tagit kontroll över den intelligenta roboten kan skicka meddelanden som leksaken läser upp med mekanisk röst.

Furby Connect

Det kommer nog inte som en överraskning men en uppkopplad Furby är inte speciellt smart. Även Furby Connect går att ansluta till via bluetooth utan lösenord eller fysiska knapptryckningar. Säkerhetsexperter på Context IS har lyckats få roboten att spela upp ljudfiler, och säger att det förmodligen skulle gå att tjuvlyssna via det fluffiga lilla djurets mikrofon.