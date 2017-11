Datainspektionen ska ha fått in flera frågor från svenskar om Njord Law Firms agerande verkligen är lagligt. Myndigheten har därför inlett en granskning av kravbreven, det rapporterar Sveriges Radio.

Under hösten har tusentals påstådda svenska fildelare fått kravbrev från danska Njord Law Firm . De uppmanas att betala 4 500 kronor, eller riskera en stämning.

Njord Law Firms jurist Jeppe Brogaard Clausen svarar att det inte rör sig om någon inkassoverksamhet. Han uppger också att firman planerar att fortsätta att skicka ut brev i Sverige i åtminstone två års tid.

– Vi har fått samma fråga i Danmark och Finland och det bedömdes av myndigheter att det är inte tal om ett inkassobrev, säger Jeppe Brogaard Clausen till Sveriges Radio.

Läs också: Kravbrev stoppar pirater – så många slutar ladda ned

Njord Law Firm har under året begärt ut uppgifter om tiotusentals svenska fildelare. Genom att söka av bittorrentnätverk har de fått ut långa listor över ip-adresser, och sedan använt den så kallade ipred-lagen för att begära ut information om vem som står registrerad på adresserna.

Till en början har kravbreven skickats ut till personer som misstänks ha fildelat filmen Cell. Njord Law Firm har också begärt ut uppgifter som personer som påstås ha laddat ned eller spridit bland annat filmerna I.T., London Has Fallen, Criminal, Septemer of shiraz och Mechanic: Resurrection.