En underleverantör till den amerikanska militären har tabbat sig ordentligt och läckt ut hemlig data på nätet, visar en granskning från säkerhetsfirman Upguard.

På tre öppna AWS-servrar låg "dussintals terabyte" data som samlats in av Pentagon. Det rör sig om åtminstone 1,8 miljarder sociala medier-inlägg, forumdiskussioner och nyhetsartiklar som samlats in under senaste åtta åren, troligen för att kartlägga nätanvändare.

Uppgifter i läckan tyder på att datan bland annat använts i för att hitta utländska ungdomar som är på väg att radikaliseras, och leda dem bort från terrorism, skriver The Register.