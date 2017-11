Mozilla jobbar på en funktion för att varna användarna när deras lösenord kan ha kommit i orätta händer, det skriver Bleeping Computer.

Tanken är att säga till om en Firefox-användare surfar in på en sajt som förekommer i databasen Have I been pwned?. Det är en samling kända lösenordsläckor där du kan ta reda på om dina inloggningsuppgifter läckt ut på nätet.

Läs också: Intel erkänner säkerhetshål i processorer – här är de drabbade chippen