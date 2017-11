En lyxigare ”Founders series”-utgåva kommer också att säljas till ett pris på 20 000 dollar. Semi väntas vara klar för leverans under 2019.

Den relativt snälla prislappen har tagit nätet med förvåning. Vissa analyser hävdade att bara batteriet till lastbilen skulle kosta runt 400 000 dollar. Även om det är en av de höra kalkylerna var det få som väntade sig ett pris på under 200 000 dollar.

Semi blir fortfarande dyrare än en genomsnittlig diesellastbil. En sådan ligger på runt 120 000 dollar, skriver Electrek. Men den eldrivna lastbilen kostar runt 20 procent mindre att köra per kilometer. Enligt Teslas egna beräkningar kan en kund spara in över 200 000 dollar i drivmedel under lastbilens livslängd – en siffra som man förstås bör ta med en nypa salt.