Sedan den amerikanska myndigheten FCC meddelade att de stod i begrepp att riva upp nätneutraliteten har enorma protester utbrutit i USA.

Nätneutraliteten, principen om att all data på nätet ska behandlas lika, skyddas i dag av amerikansk lag. Men FCC vill ge internetoperatörer fritt spelrum att bestämma vilka tjänster som ska få förtur i deras nät.

Den som kommit att förkroppsliga striden mot nätneutralitet är FCC:s ordförande Ajit Pai som tillsattes av president Donald Trump i våras. Nu filar dns-leverantören Cloudflare på om det är dags att låta honom smaka på sin egen medicin.

Allt började med ett frustrerat utrop på Twitter från Techcrunchs redaktör Josh Constine.

”Kan inte någon techmiljardär vara så snäll och köpa den lokala internetleverantören där FCC:s ordförande Ajit Pai bor och ge honom internethastigheten hos ett 14.4k-modem som tack för att han dödar nätneutraliteten”, skrev Josh Constine igår.

Kort därefter får han svar från en av nätets tungviktare, Cloudflares grundare och vd Matthew Prince.

”Jag kan fixa det här på ett annat, men lika effektivt, sätt”, skriver Matthew Prince. Han fyller sedan i att han ska skicka ärendet vidare till sina jurister för att säkerställa att de inte bryter mot några lagar.

