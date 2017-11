Har du använt bilddelningstjänsten Imgur kan det vara dags att se över lösenorden. Den populära sajten meddelade i fredags att inloggningsuppgifter till 1,7 miljoner användarkonton läckt ut.

Dataintrånget ska ha skett under 2014, men Imgur uppger att de fick kännedom om det först i torsdags förra veckan. Detta efter att Troy Hunt som driver databasen Have I been pwned? kommit över en kopia av det stulna innehållet, rapporterar ZDNet.