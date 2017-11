”Tänk dig en låst dörr, som om du fortsätter dra i hantaget til slut bara säger "okej då" och släpper in dig utan nyckel", twittrar visselblåsaren Edward Snowden.

Imagine a locked door, but if you just keep trying the handle, it says "oh well" and lets you in without a key. https://t.co/KBW4qntMdA