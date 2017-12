Först och främst, hur har Teslaplanerna rullat på? Jo året började i stor stil med ett rekordkvartal då 25 000 bilar såldes, 13 450 Model S och 11 550 Model X. Det var en ökning med 69 procent jämfört med samma period 2016.

Med Tesla model 3 har året däremot varit mer motigt. Produktionsmålen låg på att tillverka 1 000 exemplar av den nya modellen mellan juli och oktober men det landade på mindre än hälften, 440 stycken. Orsak? Flaskhalsar i produktionen enligt Tesla.

Förutom personbilar lanserades också Teslas första lastbil Tesla Semi under hösten. Trots att den är dyrare än dieseldrivna lastbilar så blev analytikerna ändå överraskade av att prislappen låg på under 200 000 dollar utan i stället landade på mellan 150 000 och 180 000 dollar.

Samtidigt har de stora biljättarna nu börjat jaga de slimmade elbilarna. Och allt fler arbetar också med teknik för förarlösa bilar. Chevrolet Bolt från GM och BMW i3 finns redan ute på marknaden och Honda, Nissan och Porsche är på gång med sina Teslautmanare. Och så Volvo då som själva kallar Polestar 2 som börjar säljas 2019 för en direkt konkurrent till Tesla.

Runt förra årsskiftet gick exempelvis Europas biltillverkare ut med planer på att gemensamt bygga ett nätverk av supersnabba laddningsstationer för elbilar på kontinenten Syftet? Att knäcka Teslas dominans på elbilsmarknaden. Tanken är att de ska vara tre gånger mer kraftfulla än Teslas och ligga på 350 kilowatt.

Om Elon Musks planer går i lås är det dock inte säkert att det räcker. Redan julafton förra året twittrade han att det han kallade Supercharger V3 ska vara på gång. På frågan om den klarade 350 kilowatt svarade han: ”Bara 350 kilowatt... vad pratar du om, en leksak?”

A mere 350 kW ... what are you referring to, a children's toy?

Elon Musk gav också klart besked om att han siktar på en hög innovationstakt – den som köper den senaste Teslamodellen har inte den senaste modellen. Senast ett och ett halvt år senare ska det finnas en ny modell ute, det är ungefär samma takt som nya smarta mobiler lanseras i.

Tesla will never stop innovating. People are buying the wrong car if they expect this. There will be major revs every 12 to 18 months.