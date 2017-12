Biometri är tekniken som ska göra våra it-prylar säkrare – om den används på rätt sätt det vill säga. Efter rapporter om att funktionen för ansiktsigenkänning i Apples Iphone X går att lura hyfsat enkelt kommer nu varningar om att även Microsoft har allvarliga problem. ZD Net rapporterar om att tyska säkerhetsexperter har lyckats lura inloggningsfunktionen i Windows 10 med hjälp av en utskriven porträttbild.

Funktionen går under namnet Windows Hello och låter användaren logga in med hjälp av sitt ansikte eller fingeravtryck. Säkerhetsexperterna på tyska SYSS använde en modifierad pappersutskrift av en porträttbild för att lura ansiktsigenkänningen.