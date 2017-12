Appen går under namnet Haven, bygger på open source, och ska gå att köra på vilken Androidenhet som helst, även äldre och billigare varianter (detta påpekas särskilt eftersom potentiella användare knappast lär vara intresserade av att använda sin vanliga telefon i detta syfte).

Den fungerar i alla fall som ett övervakningssystem, och använder bland annat enhetens kamera, ljudinspelningsfunktioner och accelerometer för att upptäcka till exempel ljud eller rörelser i rummet och meddela användaren.

Till exempel ska man kunna ställa Android-enheten vid sidan av din bärbara dator, och appen kan sedan ställas in för att upptäcka ljud eller rörelse, registrera detta, ta ett foto eller spela in ljud, och sedan skicka ett meddelande till användaren via sms, Signal (Signal Private Messenger) eller via Tornätverket.