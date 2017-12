Läs också: McAfee får ingen ensamrätt till sitt namn – når uppgörelse med Intel

Det spekuleras därför i att den som hackade hans konto hade investerat pengar i en valuta, och använde John McAfees namn och följare för att göra sig en hacka.

Andra säkerhetsprofiler har förstås tagit tillfället i akt att ge den frispråkige McAfee en känga för hans slarv.

It baffles me how a guy who tweeted high resolution photos of his own passport could get hacked. https://t.co/SvRwC2htqq

The disclaimer after the "help my twitter account's been hacked!'' warning is priceless. No more "coin of the day"? Where ever will I get my altcoin investment advice now? https://t.co/AN4EevLINl