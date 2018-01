De flesta experter har sedan länge varit eniga om att automatisering och artificiell intelligens i framtiden kommer att utföra många av de jobb som idag utförs av oss människor. Men huruvida detta i sin tur kommer att sporra ekonomin till att skapa nya jobb åt oss tvistar de lärda fortfarande om.

Oavsett kanske det inte kommer att spela någon roll, det menar två färska forskningsrapporter som bägge pekar på ökade klassklyftor till följd av atuomatiseringen. Det skriver The Register.

Läs också: Om 20 år är hälften av alla jobb automatiserade. Vad ska vi göra då?

I den första av de två rapporterna, Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution and Unemployment från National Bureau of Economic Research, målar författarna Anton Korinek och Joseph E. Stiglitz upp ett framtidsscenario där de människor som saknar kunskap och resurser kommer att halka efter ännu mer.

”Om intelligens blir en fråga om betalningsförmåga är det tänkbart att de rikaste (förstärkta) människorna blir mer produktiva – mer intelligenta – än de oförstärkta. Något som lämnar majoriteten av populationen längre och längre på efterkälken”, skriver forskarna.

Som ett exempel på detta drar forskarna paralleller mellan AI och dagens sjukvårdssytem i USA.