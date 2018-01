I december förra året beslutade den amerikanska kommunikationsmyndigheten FCC att riva upp de lagar som skyddar USA:s nätneutralitet, så att internetleverentörerna istället skulle få rätt att särbehandla olika kunders nättrafik.

Beslutet har dock väckt kritik, och nu rapporterar Mashable att delstaten New York infört en egen lag som ska skydda nätneutraliteten lokalt.

”FCC:s farliga beslut går emot kärnvärdena hos vår demokrati och New York kommer att göra allt i sin makt för att skydda nätneutraliteten och det fria utbytet av idéer”, skriver Cuomo på Twitter.

The internet must remain free and open to all. I just signed an executive order to protect #NetNeutrality in New York. pic.twitter.com/qMdfj3tVXd