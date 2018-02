Under måndagen skrev New Jerseys borgmästare Phil Murphy under en exekutiv order som säger att internetleverantörer som bedriver verksamhet i delstaten nu måste respektera nätneutraliteten, alltså de regler som säger att internetleverantörer inte får särbehandla sina kunders internettrafik.

Den nya lagen kan ses som en stark protest mot den amerikanska kommunikationsmyndigheten FCC som i slutet av förra året klubbade genom att nätneutraliteten skulle slopas i landet.

”Vi kanske inte håller med om allt vi ser på internet, men det betyder inte att det finns en befogad rättighet till att blockera det fria, ostörda och urskillningslösa flödet av information. Och det ger verkligen inte vissa företag eller individer rätt till att ställa sig längst fram i kön”, sa Phil Murphy under måndagen enligt sajten Cnet.