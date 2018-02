Läs också: 2018 ska bli ett uppsving för svensk e-hälsa

”De tar data som samlats in av kliniska skäl och får ut mer av dem än vi får i dagsläget. Istället för att ersätta läkare så försöker de utvidga det vi faktiskt gör”, säger Luke Oakden-Rayner, medicinsk forskare vid University of Adelaide, till The Verge.

I dagsläget kvarstår det dock rätt mycket arbete innan metoden kan börja användas i vården, då ett vanligt blodprov fortfarande upptäcker riskfaktorerna bättre. Men med tiden hoppas Google att AI:n kan användas för att snabbt och enkelt upptäcka sjukdomar innan det är för sent.