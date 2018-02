Under tisdagen ställde Microsoftgrundaren och filantropen Bill Gates upp i en intervju på diskussionsforumet Reddit, en så kallad Ask Me Anything (AMA), där forummedlemmarna fick ställa vilka frågor de ville.

Under intervjun hann en rad olika ämnen avhandlas, som genmodifierad mat och kvantdatorer. Men ett av ämnena som stack ut var Bill Gates syn på dagens kryptovalutor, som blivit heta investeringar för såväl kriminella som småsparare.

”Huvudegenskapen med kryptovalutor är deras anonymitet. Jag tror inte att det är en bra grej. Myndigheternas möjligheter att upptäcka pengatvätt, skatteflykt och skattesmitning är en bra grej. Just nu används kryptovalutor för att köpa fentanyl och andra droger, så det är en sällsynt teknik som har orsakat död på ett ganska direkt sätt. Jag tror att den spekulativa vågen runt ICO:s och kryptovalutor är riktigt riskabel för dem som går långt”, svarade Bill Gates på frågan om vad han tycker om kryptovalutor.

Med tanke på det rådande politiska klimatet i USA fick Gates även frågan om han kunde tänka sig att ställa upp i presidentvalet, en fråga som han gav ett snabbt och enkelt svar på.