Att glida fram på marken kan tyckas vara dåligt utnyttjande av de sex motorerna som vanligtvis finns på Boeings 747. Men det är förstås ett led i arbetet med att testa planet. Det dröjer ett antal månader innan Stratolaunch är tänkt att flyga, eventuellt dröjer det till nästa år.

Captured new video of @Stratolaunch plane as it reached a top taxi speed of 40 knots (46 mph) with all flight surfaces in place on Sunday. The team verified control responses, building on the first taxi tests conducted in December. pic.twitter.com/OcH1ZkxZRA