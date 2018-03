Du borde vara piggare än vad du är på jobbet. Faktum är att du har fått fem minuter extra tid att spendera sedan mitten av januari, enligt organisationen The European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSOE).

Av allt att döma är det alltså inte bara klockor i datorer som är dåliga på att hålla tiden. Även klockor vars tidshållning styrs av elnätet, typiskt en klockradio som står på nattduksbordet, har problem.

Det här beror på att en del sådana klockor använder just elen som tillförs dem för att hålla tiden. Eftersom frekvensen, 50 Hz i Europa, normalt är föredömligt jämn funkar det utmärkt. I normalfallet alltså.

Det som har hänt sedan mitten av januari är att en ospecificerad eldistributör i sydöstra Europa har strulat. Elnätet i det kontinentala Europa är sammankopplat och hela nätet har påverkats, med resultatet att vissa klockor släpar efter fem minuter.