Två MIT-studenter vid namn Ben Katz och Jared di Carlo har byggt en robot som löser kuben på bara 0,38 sekunder – en total kross av det tidigare världsrekordet på 0,64 sekunder. Det rapporterar Techcrunch.

”Maskinen kan absolut gå snabbare, men det tar väldigt mycket tid att trimma in den eftersom all felsökning måste göras med höghastighets­kamera, och misstag ofta har sönder kuben”, skriver Ben Katz på sin blogg. Eventuellt tror han att det skulle gå att kapa ännu en tiondel, men just nu lockar det inte.

