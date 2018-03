Att flyga med en bemannad farkost till Mars vore en storslagen prestation, men Musk menar att den stora utmaningen kommer först när planeten ska exploateras.

”Det är då explosionen av entreprenörskap börjar, eftersom Mars kommer att behöva allt från järngjuterier till pizzerior.”

Efter utfrågningen visade Elon Musk upp en ny video från uppskjutningen av Falcon Heavy-raketen, en video som han sedan delade med sig av på Twitter.

Why Falcon Heavy & Starman?



Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro