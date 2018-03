Under två dagar intar Webbdagarna, Sveriges ledande event för digitala proffs, Stockholm Waterfront i centrala Stockholm. Vi sänder live från stora scenen med start kl 9.00 i dag (se programmet nedan). Du kan även ta del av intressanta programpunkter i efterhand på Webbdagarnas Youtube-kanal. Du startar livesändningen genom att klicka på bilden här ovan.

Webbdagarna är ett event med ett tydligt syfte – att ge dig inspiration i världsklass och kunskap om hur du kan använda de digitala kanalerna smartare i din egen yrkesroll. Att delta på plats är din årliga försäkring mot att du inte ska missa något viktigt i den digitala utvecklingen. Fantastiskt nätverkande, med 1 600 digitala experter, får du på köpet. TED-talare och digitala världsstjärnor blandas med nischade workshops, kunskapsspår och frukostseminarier. Dessutom bjuder vi på ett helt nytt upplägg i utställningsområdet med massor av spännande aktiviteter.

Följ redaktionens direktrapportering på Twitter: www.twitter.com/webbdagarna (använd gärna hashtaggen #webbdagarna om du twittrar själv)

Dagens program (den 21 mars)

9.00: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder dag två av Webbdagarna

9.20: The human insights missing from AI and big data: Tricia Wang, TED-talare och expert inom AI och big data

10.30: How to grow your company by finding your content unicorns: Larry Kim, Content marketing-guru

11.00: AI är här och användbart, lyssna till 3 glödheta case

11.30: Using Analytics To Drive Optimization and Personalization: Krista Seiden, Analytics Advocate Google

12.00: Lunchpaus

13.15: Kunskapsspår (sänds ej live)

15.10: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder eftermiddagspasset

15.15: Hacking the female body – innovationer och affärsmöjligheter: Sofia Hellsten, Affärsstrateg Making Waves/Great Works

15.35: Mini-hackathon: Nytänkande & innovation mot sexuella övergrepp med NowWhat!: Carro Stark, Mina Billing och Anna Gullstrand

15.50: Topp100: Så blev de Sveriges bästa sajt

16.00: Sju sätt att äga världen: Andreas Ekström, TED-talare och journalist