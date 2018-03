I tisdags meddelade Youtube att företaget skulle börja länka Wikipedia-artiklar till videos om olika konspirationsteorier på sin plattform. Detta för att motverka så kallade fake news. Men beskedet kom som en nyhet för Wikimedia, organisationen bakom Wikipedia, som inte blivit kontaktade av Youtube om ”samarbetet”.

”Vi fick ingen förvarning om det här tillkännagivandet”, skriver Wikimedia i ett uttalande på Twitter som du hittar här nedanför.

The @Wikimedia Foundation statement about the recent @YouTube announcement pic.twitter.com/PFDDNtNNjn