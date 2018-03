Om du mot all förmodan befinner dig på Bali i helgen kan du inte räkna med att kunna surfa på mobilen. För på lördag börjar den indonesiska ön fira högtidsdagen Nyepi, även kallad The Day of Silence, och då stänger landets internetleverantörer ned allt mobilt internet på ön. Det skriver The Guardian.

”Det har varit konsensus kring att internet på mobiltelefoner kommer att strypas. Alla operatörer har gått med”, säger en talesperson för Balis kommunikationsdepartement till den indonesiska nyhetssajten Tirto.id.

Enligt den balinesiska politikern Made Pastika kan landets invånare gott klara sig utan internet i en dag.

”Människor kommer inte att dö om internet kopplas ur. Jag kommer att stänga av mina maskiner under Nyepi”, säger han i ett uttalande som The Guardian tagit del av.

Allt mobilt internet kommer dock inte att försvinna, utan vid samhällsbärande verksamheter - som sjukhus och flygplats - kommer det att finnas wi-fi att tillgå.