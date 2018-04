Ryssland har blockerat all åtkomst till den krypterade meddelandetjänsten Telegram i landet. Men då chattappen redan i fredags flyttat över stora delar av sin infrastruktur till Amazon och Google var det även 1,8 miljoner ip-adresser tillhörande de två företagen som också blockerades. Det skriver Bleeping computer.

Här är adresserna som ska ha blockerats:

Den stora massblockeringen medförde att flera andra tjänster, som onlinespel och kryptovalute-sajter, också försvann för landets invånare. Vilket retat upp många användare på Twitter.

So, Telegram is officially banned in Russia now. To enforce this ban our government blocked over 2 million ip addresses today, mainly from Amazon AWS and Google subnets. What a time to be alive.

I always trying to be indifferent to politics and other bullshit in my country. But when our state organization automatically banning ~2millions IP-addresses over the day just because they want to prevent @telegram of work - that is what is insanity is, my friends. pic.twitter.com/cxijGEHhSy