Under torsdagskvällen meddelade Twitter att de råkat ut för en bugg i sitt lösenordssystem som förde med sig att vissa användares lösenord hamnade oskyddade i företagets interna loggar. Nu uppmanas samtliga 330 miljoner användare till att byta lösenord. Det skriver The Verge.

”Tack vare en bugg skrevs lösenorden i en intern logg innan hash-processen var färdig. Vi upptäckte detta fel själva, tog bort lösenorden och implementerar en plan för att förhindra den här buggen från att hända igen”, skriver Twitters CTO Parag agrawal i ett blogginlägg.

Enligt Twitter finns det inga indikationer på att lösenorden läckt ut till någon obehörig. Men exakt hur många medlemmars lösenord som sparades i loggen är inget företaget berättat, men troligtvis var det ganska många eftersom alla uppmanas till att byta.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ