Under måndagen avslöjade nyhetssajten Gizmodo att flera Google-anställda valt att säga upp sig i protest mot företagets AI-samarbete, Project Maven, med det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon. Nu får beslutet stöd från forskarvärlden där hundratals forskare och AI-experter skrivit under en namninsamling mot samarbetet. Det skriver The Register.

”Vi stöttar helhjärtat deras krav på att Google avslutar sitt kontrakt med försvarsdepartementet, och att Google och deras moderbolag Alphabet inte ska utveckla militär teknik och inte använda persondata som de samlat in för militära ändamål. Det sätt som militär finansiering historiskt fått driva forskning och utveckling framåt i datorhistorien bör inte avgöra hur man ska gå framåt”, skriver forskarna i brevet.

Läs också: Den här framtidsvisionen om AI-styrda mördarrobotar är bland det otäckaste vi sett

Hittills har ca 300 AI-experter skrivit under brevet, som startades av branschorganisationen International Committee for Robot Arms Control (ICRAC) som består av AI-forskare som motsäger sig arbetet med autonoma vapensystem.

”Samtidigt som rapporterna om Project Maven betonar vikten av mänskliga analytiker är den här tekniken redo för att bli grunden till automatiskt målsökande system och autonoma vapensystem. I takt med att militära befälhavare ser att objektigenkännings-algoritmen är pålitligt kommer de att lockas till att dämpa eller ta bort den mänskliga granskningen och översikten av de här systemen”.

Läs också: Google-grundaren varnar för riskerna med oetisk AI

I brevet betonar ICRAC även att Google, och andra teknikföretag, har ett extra stort ansvar då de dagligen samlar in användardata från världens alla hörn.

”Kontraktet med försvarsdepartementet som behandlas av Google, och liknande avtal som redan finns hos Microsoft och Amazon, signalerar en farlig allians mellan den privata teknikindustrin, som i dagsläget har stora mängder känsliga data insamlat från människor världen över, och ett lands militär”.