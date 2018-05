I mitten av maj levererade Tesla sina första exemplar av det som kallas deras ”folk-elbil”, i meningen en bil som riktar sig mot de bredare massorna, utanför USA:s gränser.

Läs mer: Tesla har börjat leverera ”folkbilen” utanför USA

Men det innebär inte att de är redo för en fullskalig internationell utrullning. Elon Musk avslöjar i stället att lanseringar av vänsterstyrda varianter av den här bilen väntas ske i Asien och Europa under första halvan av 2019.

Model 3 was designed for min engineering & tooling change for RHD. Note left/right symmetry. LHD for Europe & Asia first half of next year. RHD probably middle of next year.