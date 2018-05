I mitten av maj levererade Tesla sina första exemplar av det som kallas deras ”folk-elbil”, i meningen en bil som riktar sig mot de bredare massorna, utanför USA:s gränser.

Men det innebär inte att de är redo för en fullskalig internationell utrullning. Elon Musk avslöjar i stället att lanseringar av vänsterstyrda varianter av den här bilen väntas ske i Asien och Europa under första halvan av 2019.

Att tidsplanen förändrats förvånar nog ingen som följt de produktionsproblem som Tesla haft med Model 3, som för övrigt är en ytterst viktig satsning för företaget, då den beräknas stå för en betydande del av framtida försäljning och vinst.

Det skriver nyhetssajten Engadget och hänvisar till uttalande på Twitter.

Model 3 was designed for min engineering & tooling change for RHD. Note left/right symmetry. LHD for Europe & Asia first half of next year. RHD probably middle of next year.