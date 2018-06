Sedan en tid tillbaka har USA anklagat Marcus Hutchins för att ha bedragit USA, ljugit för FBI och distribuerat avlyssningsanordning. Nu rapporterar Gizmodo att Hutchins åtalas för ytterligare brott, då åklagarna anser att han skapat och spridit spionprogrammet UPAS Kit.

Enligt de federala åklagarna ska Marcus Hutchins tagit fram UPAS Kit 2012 och sedan börjat sälja programmet. En av köparna ska ha varit en hackare som kallar sig för Aurora123, som sedan ska ha använt UPAS Kit mot amerikanska medborgare.

Marcus Hutchins nekar till de nya anklagelserna och skriver på Twitter att åtalspunkterna enbart är ett sätt för åklagarna att köpa sig mer tid.

Spend months and $100k+ fighting this case, then they go and reset the clock by adding even more bullshit charges like "lying to the FBI". We require more minerals.

Enligt Hutchins försvarsadvokat Brian Klein saknar de nya åtalspunkterna grund.

@marciahofmann and I are disappointed the govt has filed this superseding indictment, which is meritless. It only serves to highlight the prosecution’s serious flaws. We expect @MalwareTechBlog to be vindicated and then he can return to keeping us all safe from malicious software https://t.co/E1M0qod3CN