Plan utan fönster låter ju klaustrofobiskt. Faktum är att det kan bli verklighet men kanske ändå inte kännas fullt så instängt som det låter.

För nu har flygbolaget Emirates planer på att ta bort de vanliga fönstren i alla sina flygplan i framtiden och ersätta dem med digitala displayer som visar vad som sker utanför med hjälp av kameror på utsidan av planet, enligt BBC News.

Men vad finns då att vinna på att installera virtuella fönster? Jo, faktum är att man räknar med att det kan löna sig på sikt. Att sätta in fönster i ett flygplan är komplicerat och dessutom skulle planet väga mindre utan vanliga fönster och det i sin tur innebär att man spar på flygbränsle.

Samtidigt finns invändningar mot att ta bort fönstren. Flygsäkerhetsexperten Graham Braithwaite på universitetet i Cranfield i Storbritannien pekar på att i en nödsituation behöver besättningen kunna se hur det ser ut utanför planet innan de öppnar en dörr och påbörjar en evakuering.

Those @Emirates virtual windows are not a gimmick. Easily the coolest takeoff I’ve ever seen outside the cockpit. And I was sitting in a middle suite! pic.twitter.com/wFcte8hBSK