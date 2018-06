I maj aviserade Teslas grundare och vd Elon Musk att företaget stod inför en stor omorganisation. Och i går kom beskedet att runt nio procent av de anställda, omkring 4 100 personer, ska avskedas.

Tesla har i dag runt 46 000 anställda och 8 000 av dem har tillkommit bara sedan årets början, enligt nyhetssajten CNBC.

I det mejl som Elon Musk skickade ut till personalen i går skriver han att det enbart handlar om tjänstemän och inte om folk på produktionssidan – ”så det kommer inte att påverka vår förmåga att nå produktionsmålen för Model 3 de kommande månaderna”.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx