Elon Musks tunnelföretag Boring company har rott hem ett nytt prestigeprojekt. Det är staden Chicago som beställt ett underjordiskt pendeltågssystem mellan affärsdistriktet The Loop och O'Hare International Airport. Det rapporterar Bloomberg.

Chicago has selected Elon Musk’s Boring Company to build high-speed transit tunnels between the Loop and O’Hare.



