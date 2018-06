Svenska streamingjätten Spotify finns i dag i över 65 länder och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Men tjänsten går inte hem i alla läger.

Världsstjärnan Jay-Z har investerat många sköna miljoner i konkurrenten Tidal och släpper nu ett album med sin lika kända fru Beyonce, givetvis exklusivt på Tidal, där de passar på att berätta vad de tycker om Spotify.

På albumet Everything is Love återfinns textraderna: "Patiently waiting for my demise / 'cause my success can't be quantified / If I gave two fucks about streaming numbers / would have put Lemonade up on Spotify".

Lemonade är Beyonces sjätte studioalbum, som släpptes för drygt två år sedan.

Så sent som i maj skakades Tidal av en skandal när den norska tidningen Dagens näringsliv publicerade uppgifter om att musiktjänsten medvetet hade blåst upp antalet användare och strömmade låtar, något som Tidals vd förnekade.

Det här utspelet kan bara tolkas på ett sätt, Jay-Z och Beyonce försöker göra streamingkriget ännu mer personligt. Kanske är de helt enkelt tvungna att göra något drastiskt för att rädda Tidal, som för en tuff kamp mot stora tjänster som Spotify och Apple Music.