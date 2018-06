Teslas vd Elon Musk meddelade i veckan att företaget fått på plats en ny produktionslinje med minimala resurser. På två veckor har företaget nämligen byggt ett nära 50 000 kvadratmeter stort tält, rapporterar Ars Technica.

Elon Musk konstaterar på Twitter att en ny anläggning var nödvändig för att nå målet att tillverka 5 000 Model 3 per vecka. Och han lovsjunger projektet på Twitter och skriver att tältet är mycket bättre än de tidigare fabrikerna som kostat miljontals dollar.

Needed another general assembly line to reach 5k/week Model 3 production. A new building was impossible, so we built a giant tent in 2 weeks. Tesla team kfa!! Gah, love them so much ♥️🚘💫

They also poured the concrete & built the whole assembly line using scrap we had in warehouses. And it’s way better than the other GA line that cost hundreds of millions!