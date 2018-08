John McAfee är inte direkt känd för att vara den som skräder orden. Bombastiska uttalanden har blivit lite av ett signum. Som nyligen då han hävdade att hans senaste skapelse bitcoinplånboken Bitfi var omöjlig att hacka. Att det omedelbart fick hackare från olika håll att genast försöka behöver man inte vara ett geni för att klura ut.

Och det tog dem mindre än en vecka. Det påstår i alla fall en nederländsk säkerhetsexpert som går under namnet Oversoft. Han säger sig ha fått så kallad root acess till plånboken. Det vill säga tillgång till administratörsrättigheterna. Och självklart hörde han inte av sig i ett diskret meddelande till McAfee. Nej, nyheten lades upp på Twitter, skriver The Next web.

Läs också: "Många säljer gamla lösningar som nya genom att hänvisa till blockkedjan"

Bitfi har inte bekräftat att Oversoft, eller att någon annan för den delen, ska ha lyckats med sina försök. Däremot har bolagets vd, Daniel Khesin, skickat ut en förfrågan om hjälp för att hitta svagheter i systemet, en så kallas bug bounty.

Därefter ska hela historien ha eskalerat. Tidigare har Bitfi utlovat 250 000 dollar i belöning för dem som kan hjälpa dem att hitta hål och säkra upp tjänsten. Ren lögn och enbart i marknadsföringssyfte säger Oversoft som inte sett röken av några pengar.

Läs också: Tio sorters hackare – och hur de hotar dig

Värt att veta är också att det inte tycks krävas någon Bitfi-enhet för att hacka den.

”Man behöver inte en Bitfi-enhet för att kunna köra en Bitfi-plånbok. Jag upprepar: det finns ingenting på den enheten som krävs för att få Bitfi-appen att fungera. Det finns INGA säkerhetskomponenter. De kunde lika gärna lagt upp den i Play store som en app”, skriver Oversoft.

Hackade eller inte? McAfee säger att tillgång till administratörsrättigheter inte räknas som ett hack. För att det ska räknas krävs att hackarna kan sno åt sig pengar. Då kanske han ändras sig. Men även om han inte tagit några pengar, så har Oversoft ändå tagit sig in i systemet och kommit åt en rad funktioner. Frågan är väl således vad man lägger i begreppet hackad.