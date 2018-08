Bilbranschens resa mot mindre klimatpåverkan går så sakteliga framåt. Det visar inte minst siffror från Statistiska Centralbyrån och sajten Elbilsstatistik.se. Juli månad såg en rekordökning med 2 171 fler laddbara bilar i Sverige och totalt är flottan nu uppe i 58 086. Det är en ökning med 115 procent jämfört med samma månad 2017.

En av anledningarna är enligt branschorganisationen Power Circle det nya beskattningssystem som trädde i kraft 1 juli, det så kallade bonus malus-systemet. Det går i korthet ut på att nya miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus på max 60 000 kronor. Och de nya fordon som drivs med bensin eller diesel får en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren.

Till de fordon som ökat mest hör laddhybriderna Kia Niro, Kia Optima occh Volkswagen Passat. Tillsammans står de för mer än halva ökningen. Den absolut vanligaste elbilen på de svenska vägarna är Tesla Model S, 3 275 sådan rullar fram. Ett populärt val är också Nissan Leaf på 2 922 stycken. Laddhybriderna är fortfarande fler till antalet och där är Volkswagen Passat GTE den vanligaste, 10 629 finns i trafikregistret.

Att det är laddhybriderna som står för den största ökningen tror branshorganisationen beror på en begränsad tillgång hos övriga leverantörer.

– Nu tror jag ketchup-effekten börjar märkas. Med bonus malus och ökande intresse för att köra laddbart tror jag vi får se många nya rekord under hösten. Det märks att efterfrågan på laddbara bilar ökar och nu är större än vad bilhandlarna räknat med. De modeller som finns tillgängliga står för rekordförsäljningen. Jag hoppas branschen kommer till rätta med sina långa leverenstider så att inte det blir ett hinder att välja en laddbar bil, skriver Olle Johansson, vd för Power Circle i ett pressmeddelande.

Med det nya beskattningssystemet höjd premien för laddningsbara fordon med 20 000 kronor. För att få en bonus krävs av utsläppen av koldioxid är under 60 gram per kilometer. Går man över 95 gram per kilometer får ägaren räkna med en rejäl höjning.

Om det är önskan om att göra miljömedvetna val eller premien gör laddningsbara bilar till ett mer attraktivt val är upp till varje köpare säger Marcus Thomasfolk, informationschef på Volkswagen i Sverige.

– Självklart spelar ekonomiska incitament en roll när man väljer bil. Det är dyra bilar vi pratar om. Men vi ser att när vi haft bilar inne har intresset varit stor. De har fördelen av att ha högt förmånsvärde och låga driftskostander om man väljer att köra på el, säger han.

Priset är en fråga man inte kommer runt när man pratar nya bilar, oavsett vad de drivs av. Nya bilar är dyra, särskilt när man tittar på de mer miljövänliga alternativen. Anledningarna är många, men två är produktionskostnaderna och priset på batterier.

– Hittills har vi anpassat redan existerande modeller till elbilarna. Men Volkswagen bygger just nu en ny plattform, framtagen särskilt för elbilar. Och vi ser att priset på batterier går ner. Nästa år lanseras en bil som kommer kosta ungefär som en dieseldriven Golf, säger Marcus Thomasfolk.

I takt med att intresset för laddningsbara fordon ökar sker detsamma med behovet av laddningsstationer. Marcus Thomasfolk säger att det viktigaste är att folk har bra laddningsmöjligheter hemma, vilket det stora flertalet villaägare till exempel har. Han ser också hur bostadsrättföreningar börjar kika på hur de kan bygga laddningsplatser i sina fastigheter. Men klart är att i takt med att räckvidden blir längre ökar behovet. I dag finns 5 489 laddpunkter fördelat på 1 425 stationer. Antalet laddpunkter per bil har således sjunkit något, från 0,1 per bil till 0,09 per bil.