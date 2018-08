Facebook vill ha tillgång till användarnas bankinformation. Därför har de nu vänt sig till ett flertal amerikanska banker för att förbättra sina kunderbjudanden.

Jakten på nya kunderbjudanden har nu lett till att Facebook sträckt ut en hand till bank- och finansvärlden. Samtal ska enligt Reuters pågå om att etablera samtal med bolag som Paypal, Citibank och American Express. Tanken är att deras kunder ska kunna knyta ihop sina konton i banken med Messenger och chatta med kundtjänsten.

I utbyte mot kundernas information erbjuder sociala medieföretaget bankernas kunder att göra affärer inne på själva plattformen. Enligt uppgifter i Wall Street Journal har Facebook önskat ta del av detaljerad kontoinformation så som transaktioner och saldon på deras konton.

Facebook säger att de mycket riktigt vill samarbeta med bankerna för att via sin plattform underlätta kontakten mellan bank och kund. Däremot ska de enligt en talesperson som varit i kontakt med The Next Web inte vara intresserade av transaktionsdata.

”Tanken är att skicka meddelanden till banken är bättre än att vänta i telefon, och det är helt baserat på opt-in. Vi använder inte annan information än den som tillåter den här typen av användningsområden. Inte för reklam eller någonting annat”, säger talespersonen.

Nyheten kommer också mot bakgrunden av den senaste tidens avslöjanden kring Cambridge Analytica. Skandalen pekade på en rad brister och felaktigheter i hanteringen av användarnas uppgifter. Om bankerna är med på tåget verkar däremot inte vara en självklarhet. En talesperson säger till NY Daily News att de inte aktivt deltar i några samtal om att dela data med Facebook.