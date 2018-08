Tesla och Elon Musk tycks vara en ständig källa till rabalder. Senaste veckan är inget undantag. Nu är det dock av en mer negativ karaktär. För nu har en tidigare anställd lagt ut bilder som ska föreställa skadade bilbatterier, i bilar som Tesla skeppat ut från fabriken, skriver CNBC.

Visselblåsaren Martin Tripp jobbade tidigare på fabriken och sedan en tid tillbaka pågår ett infekterat bråk mellan honom och hans tidigare arbetsgivare. Under gårdagen twittrade han ut intern e-post, bilder och fordonsinformation och säger att detta bevisar felaktigheter i tillverkningsprocessen vid batterifabriken. Samt att det sålts bilar med inbyggda fel, som i hans mening riskerar förarens liv.

Det är inte första gången han riktar anklagelser mot Tesla. Han har i tidigare intervjuer sagt att tillverkaren tar farliga genvägar och att Elon Musk är väl medveten om detta.

Bland dokumenten som Martin Tripp lägger ut finns en lista över id-nummer för fordon. Dessa ska hänvisa till specifika bilar som fått batterier med skadade celler som aldrig skulle ha installerats. Med finns också bilder från fabriksområdet som ska visa hur Tesla förvarar restprodukter på ett felaktigt sätt.

Are any of these VIN's YOUR car? If so, you have a module(s) that IS punctured/dented/damaged. #TSLA #TSLAQ @elonmusk (Subsidy Fraud-Boy) pic.twitter.com/pOZWDeeXcO