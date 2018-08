Amerikanska flygplatser började för en tid sedan testa teknik för att identifiera resenärer genom ansiktsigenkänning. Systemet har installerats på 13 flygplatser och nu har det för första gången pekat ut en man som reste under falsk identitet, skriver The Next Web.

Det var när en 26-årig man, som reste med franskt pass, skulle passera tullen på Dulles International Airport utanför Washington DC som systemet larmade. Vid en andra kontroll visade det sig att han inte alls var personen i passet utan en man från Kongo-Brazzaville.

För tullmyndigheterna ses detta som en vinst. Systemet installerades för att stoppa personer som illegalt försöker ta sig in i USA. Och givet att det kommer in över 100 000 personer i landet varje dag från utlandet (ej inkluderat Mexiko och Kanada) är det svår utmaning.

Förutsättningen för att biometrisk teknik, som ansiktsigenkänning, ska fungera är att det finns en databas med information att jämföra med. I detta fall bilder på människor som reser in i USA. Fotogalleriet byggs upp av bilderna som kopplas ihop med resedokument och flyginformation. Varje gång en utländsk resenär kommer till en amerikansk flygplats fotas de. Det fotot jämförs sedan med id-handlingen.

Tullens förhoppning är att detta ska stoppa terrorister och andra brottslingar. Men också snabba på säkerhetskontrollerna för andra resenärer som när de finns i systemet kan passera utan boardingkort. Myndigheterna ser testet som lyckat och kan komma att utrusta fler flygplatser med tekniken.