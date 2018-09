Vad blir resultatet när en artificiell intelligens får analysera hundratals klassiska recept på pizza för att ta fram den perfekta, och hittills oprövade, pizzan?

Tack vare några MIT-studenter och pizzabagaren Tony på Crush Pizza i Boston har vi nu ett svar på den frågan. Och receptet på den nya smaksensationen är kanske inte riktigt vad vi förväntade oss. Den absoluta favoriten är baserad på räkor, sylt och italiensk korv. Förhoppningsvis är den något okonventionella pizzan godare än den låter på papperet. En annan spännande kombination som AI-kocken föreslog var sötpotatis med bönor och brieost eller blåbär med spenat och fetaost.

AI:n visade sig vara långt ifrån någon perfekt kock. Den föreslog till exempel flera märkliga ingredienser och var inte särskilt bra på att avgöra vilka kombinationer av smaker som en människa skulle uppskatta, något som gjorde att en mänsklig kock fick assistera.

Venture Beat rapporterar att pizzarecepten togs fram inom ramarna för "How to generate (almost) anything", ett projekt som MIT-studenter och -forskare driver tillsammans. Man använde maskininlärningsalgoritmen textgenrnn för att inhämta och bearbeta pizzarecept från hundratals matbloggar på internet.